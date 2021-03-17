Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Kocaeli Derince Belediye Spor'la sahasında 0-0 berabere kaldı.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 Nolu Saha'da oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
12. dakikada, Mehmet Bağlı'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mehmet Tosun, kaleyle karşı karşıya kaldı, müsait pozisyonda topu karşılayan kaleci İsmail, gole izin vermedi.
23. dakikada, Yeşilyurt Belediyespor'da ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Payal'ın şutunda top az farkla yandan auta gitti.
49. dakikada, Belediye Derincespor'da sağdan Rıdvan Aykan'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte müsait pozisyondaki Muhammed Enes Yılmaz'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
69. dakikada, Belediye Derincespor'da Mehmet Tosun'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İsmail, iki hamlede topu kontrol etti.
???????83. dakikada, Yeşilyurt Belediyespor'da Akın'ın sağdan pasında geriden gelen Emre Gemici, ceza sahası sol çaprazdan sert vurdu top, kaleci Yunus Emre Genç'te kaldı.
Karşılaşma başladığı gibi golsüz sonuçlandı 0-0.
Kaynak: AA
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