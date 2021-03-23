Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta maçları yarın, 2, 3 ve 4. gruplarda ise 28. hafta müsabakaları 25 Mart Perşembe günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda tamamı saat 14.00'te başlayacak maçların programı şöyle:
1. Grup
Yarın:
1877 Alemdağspor- Artvin Hopaspor (Alemdağ)
Bucaspor 1928- Nevşehir Belediyespor (Yeni Buca)
Manisaspor- Kızılcabölükspor (Manisa 19 Mayıs)
Arnavutköy Belediyespor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Bolluca)
Belediye Derincespor- Çankaya (Belediye Derince)
Diyarbekirspor- Fatsa Belediyespor (Diyarbakır)
Ofspor- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Stadı henüz açıklanmadı)
Payasspor- Antalya Kemerspor (Payas İlçe)
2. Grup
25 Mart Perşembe:
Ceyhanspor- Kahta 02 Spor (Ceyhan İlçe)
Fethiyespor- Mardin Fosfatspor (Fethiye İlçe)
Yomraspor- İskenderun (Yomra)
Büyükçekmece Tepecikspor- Belediye Kütahyaspor (Tepecik Şenol Güneş)
Karaman Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Kemal Kaynaş)
Tekirdağspor- Tokatspor (Namık Kemal)
Yozgatspor 1959- Ağrı 1970 (Sorgun İlçe)
Darıca Gençlerbirliği-Atlas Maden Çengelköyspor (Darıca İlçe)
3. Grup
25 Mart Perşembe:
Esenler Erokspor- Gölcükspor (Esenler Erokspor)
Isparta 32 Spor- Elazığ Karakoçan (Isparta Atatürk)
Erbaaspor- Yalovaspor (Erbaa)
Osmaniyespor- Cizrespor (7 Ocak)
Altındağspor-Çatalcaspor (Çubuk İlçe)
Şile Yıldızspor-Arhavispor (Şile)
İçel İdmanyurdu- Çarşambaspor (Mersin)
Batman Petrolspor-Somaspor (Batman Yeni Şehir)
4. Grup
25 Mart Perşembe:
Düzcespor-52 Orduspor (Düzce 18 Temmuz)
Alanyaspor Kestelspor- Sultanbeyli Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)
Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
Karbel Karaköprü Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Şanlıurfa GAP)
Bayrampaşaspor- Bergama Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
Siirt İl Özel İdare-Modafen (Siirt Atatürk)
Silivrispor- Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Silivri)
Adıyaman 1954-Muğlaspor (Adıyaman Atatürk)
Kaynak: AA
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