Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta müsabakaları sona erdi.
Grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1877 Alemdağspor- Artvin Hopaspor: 1-0
Bucaspor 1928- Nevşehir Belediyespor: 2-0
Manisaspor- Kızılcabölükspor: 0-0
Arnavutköy Belediyespor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-2
Belediye Derincespor- Çankaya: 3-1
Diyarbekirspor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Ofspor- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-1
Payasspor- Antalya Kemerspor: 1-1
Kaynak: AA
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