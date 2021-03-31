Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 25. hafta, 2 ve 3. gruplarda 29. hafta müsabakaları oynandı.
Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Manisaspor: 4-0
Kızılcabölükspor- Bucaspor 1928: 2-3
Nevşehir Belediyespor-1877 Alemdağspor: 2-1
Antalya Kemerspor- Ofspor: 0-2
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Diyarbekirspor: 0-1
Artvin Hopaspor-Payasspor: 4-0
Fatsa Belediyespor-Belediye Derincespor: 0-2
Çankaya-Arnavutköy Belediyespor: 2-3
2. Grup:
Ağrı 1970-Tekirdağspor: 1-4
Tokatspor- Karaman Belediyespor: 1-2
Halide Edip Adıvarspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 0-2
Belediye Kütahyaspor-Yomraspor: 3-2
İskenderun- Fethiyespor: 1-0
Mardin Fosfatspor-Ceyhanspor: 2-1
Nazilli Belediyespor- Darıca Gençlerbirliği: 1-0
Atlas Maden Çengelköyspor- Yozgatspor 1959: 3-0
3. Grup:
Çarşambaspor- Şile Yıldızspor: 1-2
Arhavispor-Altındağspor: 0-0
Çatalcaspor-Osmaniyespor: 2-0
Cizrespor-Erbaaspor: 1-1
Yalovaspor- Isparta 32: 1-3
Elazığ Karakoçan- Esenler Erokspor: 0-0
Karşıyaka- Batman Petrolspor: 0-0
Somaspor-İçel İdmanyurdu: 1-0
Kaynak: AA
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