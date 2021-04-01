Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika

Futbol: Misli.com 3. Lig

01.04.2021 17:13
Futbol: Misli.com 3. Lig, System.String[]

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 29. hafta maçları oynandı.

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 29. hafta maçları oynandı.

Grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırıkkale Büyük Anadoluspor- Siirt İl Özel İdare: 1-0

Bergama Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

68 Aksaray Belediyespor- Bursa Yıldırımspor: 0-1

1954 Kelkit Belediyespor- Alanya Kestelspor: 0-0

Sultanbeyli Belediyespor-Düzcespor: 0-0

Kozanspor- Adıyaman 1954: 2-3

Muğlaspor-Silivrispor: 0-0

Modafen- Bayrampaşa: 2-1

Bergama Belediyespor, Bayrampaşa, Adıyaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika Spor


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