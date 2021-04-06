Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 30. hafta maçları yarın, 1. Grup'ta 26. hafta, 2. ve 3. gruplarda 30. hafta müsabakaları ise 8 Nisan Perşembe günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda oynanacak maçların programı şöyle:

4. Grup

Yarın:

13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Muğlaspor (Siirt Atatürk)

15.00 Bursa Yıldırımspor- Bergama Belediyespor (Minareli Çavuş)

15.00 Silivrispor-Kozanspor (Silivri)

15.00 Bayrampaşa- Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Düzcespor-1954 Kelkit Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

15.00 52 Orduspor- Sultanbeyli Belediyespor (19 Eylül)

15.00 Alanya Kestelspor-68 Aksaray Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Modafen (Şanlıurfa GAP)

1. Grup

8 Nisan Perşembe

13.30 Arnavutköy Belediyespor- Fatsa Belediyespor (Bolluca)

15.00 Belediye Derincespor- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Belediye Derincespor)

15.00 Manisaspor- Çankaya (Manisa 19 Mayıs)

15.00 Payasspor- Ofspor (Payas İlçe)

15.00 Diyarbekirspor- Antalya Kemerspor (Diyarbakır)

15.00 1877 Alemdağspor- Kızılcabölükspor (Alemdağ)

15.00 Bucaspor 1928- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yeni Buca)

15.00 Artvin Hopaspor- Nevşehir Belediyespor (Hopa İlçe)

2. Grup

8 Nisan Perşembe:

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor- Tokatspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Yozgatspor 1959- Nazilli Belediyespor (Sorgun İlçe)

15.00 Fethiyespor- Belediye Kütahyaspor (Fethiye İlçe)

15.00 Yomraspor-Halide Edip Adıvarspor (Yomra İlçe)

15.00 Tekirdağspor-Atlas Maden Çengelköyspor (Namık Kemal)

15.00 Ceyhanspor- İskenderun (Ceyhan İlçe)

15.00 Kahta 02- Mardin Fosfatspor (Kahta İlçe)

15.00 Karaman Belediyespor- Ağrı 1970 (Kemal Kaynaş)

3. Grup

8 Nisan Perşembe:

15.00 Şile Yıldızspor-Somaspor (Şile)

15.00 Esenler Erokspor- Yalovaspor (Esenler Erokspor)

15.00 İçel İdmanyurdu- Karşıyaka (Mersin)

15.00 Altındağspor- Çarşambaspor (Çubuk İlçe)

15.00 Osmaniyespor-Arhavispor (7 Ocak)

15.00 Erbaaspor-Çatalcaspor (Erbaa İlçe)

15.00 Isparta 32- Cizrespor (Isparta Atatürk)

15.00 Gölcükspor- Elazığ Karakoçan (Gölcük Şehir)