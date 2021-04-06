Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 30. hafta maçları yarın, 1. Grup'ta 26. hafta, 2. ve 3. gruplarda 30. hafta müsabakaları ise 8 Nisan Perşembe günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda oynanacak maçların programı şöyle:
4. Grup
Yarın:
13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Muğlaspor (Siirt Atatürk)
15.00 Bursa Yıldırımspor- Bergama Belediyespor (Minareli Çavuş)
15.00 Silivrispor-Kozanspor (Silivri)
15.00 Bayrampaşa- Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Düzcespor-1954 Kelkit Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
15.00 52 Orduspor- Sultanbeyli Belediyespor (19 Eylül)
15.00 Alanya Kestelspor-68 Aksaray Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Modafen (Şanlıurfa GAP)
1. Grup
8 Nisan Perşembe
13.30 Arnavutköy Belediyespor- Fatsa Belediyespor (Bolluca)
15.00 Belediye Derincespor- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Belediye Derincespor)
15.00 Manisaspor- Çankaya (Manisa 19 Mayıs)
15.00 Payasspor- Ofspor (Payas İlçe)
15.00 Diyarbekirspor- Antalya Kemerspor (Diyarbakır)
15.00 1877 Alemdağspor- Kızılcabölükspor (Alemdağ)
15.00 Bucaspor 1928- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yeni Buca)
15.00 Artvin Hopaspor- Nevşehir Belediyespor (Hopa İlçe)
2. Grup
8 Nisan Perşembe:
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor- Tokatspor (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 Yozgatspor 1959- Nazilli Belediyespor (Sorgun İlçe)
15.00 Fethiyespor- Belediye Kütahyaspor (Fethiye İlçe)
15.00 Yomraspor-Halide Edip Adıvarspor (Yomra İlçe)
15.00 Tekirdağspor-Atlas Maden Çengelköyspor (Namık Kemal)
15.00 Ceyhanspor- İskenderun (Ceyhan İlçe)
15.00 Kahta 02- Mardin Fosfatspor (Kahta İlçe)
15.00 Karaman Belediyespor- Ağrı 1970 (Kemal Kaynaş)
3. Grup
8 Nisan Perşembe:
15.00 Şile Yıldızspor-Somaspor (Şile)
15.00 Esenler Erokspor- Yalovaspor (Esenler Erokspor)
15.00 İçel İdmanyurdu- Karşıyaka (Mersin)
15.00 Altındağspor- Çarşambaspor (Çubuk İlçe)
15.00 Osmaniyespor-Arhavispor (7 Ocak)
15.00 Erbaaspor-Çatalcaspor (Erbaa İlçe)
15.00 Isparta 32- Cizrespor (Isparta Atatürk)
Kaynak: AA
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