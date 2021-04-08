Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 26. hafta, 2 ve 3. grupta 30. hafta müsabakaları tamamlandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Arnavutköy Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 0-2
Belediye Derincespor- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 0-1
Manisaspor- Çankaya: 2-3
Payasspor- Ofspor: 1-1
Diyarbekirspor- Antalya Kemerspor: 2-0
1877 Alemdağspor- Kızılcabölükspor: 1-2
Bucaspor 1928- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0
Artvin Hopaspor- Nevşehir Belediyespor: 0-0
2. Grup
Büyükçekmece Tepecikspor- Tokatspor: 4-1
Yozgatspor 1959- Nazilli Belediyespor: 1-4
Fethiyespor- Belediye Kütahyaspor: 0-0
Yomraspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-2
Tekirdağspor-Atlas Maden Çengelköyspor: 3-0
Ceyhanspor- İskenderun: 1-4
Kahta 02- Mardin Fosfatspor: 2-4
Karaman Belediyespor- Ağrı 1970: 0-0
3. Grup
Şile Yıldızspor-Somaspor: 2-4
Esenler Erokspor- Yalovaspor: 4-0
İçel İdmanyurdu- Karşıyaka: 2-0
Altındağspor- Çarşambaspor: 0-2
Osmaniyespor-Arhavispor: 0-0
Erbaaspor-Çatalcaspor: 1-0
Kaynak: AA
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