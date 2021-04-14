Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında 1877 Alemdağspor'u 3 -1 yendi.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçın 43. dakikasında, Elçin Ilgaz'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Deniz Ataş'ın vuruşuyla top direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-0
51. dakikada, Ayhan Gürbüz'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Akın Akman, düzgün bir vuruşla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 2-0.
76. dakikada, Gökhan Payal'ın orta sahadan gönderdiği topla soldan buluşan Emre Gemici, ceza alanına sürdüğü meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 3-0
90. dakikada penaltı atışını kullanan 1877 Alemdağspor'dan Yusuf Demir, kalecinin solundan golü attı: 3-1
Maç bu skorla bitti.
Kaynak: AA
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