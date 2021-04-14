Futbol: Misli.com 3. Lig

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 27. hafta; 2, 3 ve 4. Gruplarda ise 31. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Dr. Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım Suna Öz arasında bu kez kira kavgası çıktı