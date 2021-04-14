Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 27. hafta; 2, 3 ve 4. Gruplarda ise 31. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Fatsa Belediyespor- Manisaspor: 2-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-1877 Alemdağspor: 3-1
Kızılcabölükspor- Artvin Hopaspor: 4-2
Ofspor-Diyarbekirspor: 1-1
Nevşehir Belediyespor-Payasspor: 2-0
Çankaya- Bucaspor 1928: 1-2
Antalya Kemerspor-Belediye Derincespor: 3-0
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Arnavutköy Belediyespor: 1-0
2. Grup
Ağrı 1970- Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1
Tokatspor-Yomraspor: 0-2
Halide Edip Adıvarspor- Fethiyespor: 3-1
Belediye Kütahyaspor-Ceyhanspor: 6-1
İskenderun- Kahta 02: 1-1
Darıca Gençlerbirliği- Yozgatspor 1959: 0-2
Nazilli Belediyespor-Tekirdağspor: 5-2
Atlas Maden Çengelköyspor- Karaman Belediyespor: 0-0
3. Grup
Karşıyaka- Şile Yıldızspor: 1-0
Somaspor-Altındağspor: 1-0
Çarşambaspor-Osmaniyespor: 0-2
Arhavispor-Erbaaspor: 0-3
Çatalcaspor- Isparta 32: 1-0
Cizrespor- Esenler Erokspor: 0-0
Yalovaspor- Gölcükspor: 2-1
Batman Petrolspor-İçel İdmanyurdu: 2-0
4. Grup
Kozanspor- Siirt İl Özel İdare: 2-1
Muğlaspor- Bayrampaşaspor: 3-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-3
Modafen- Bursa Yıldırımspor: 0-2
Bergama Belediyespor- Alanya Kestelspor: 0-1
68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor: 2-2
1954 Kelkit Belediyespor-52 Orduspor: 1-0
Dila Gıda Adıyaman 1954-Silivrispor: 2-1
Kaynak: AA
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