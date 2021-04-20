Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 32. hafta maçları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak müsabakaların programı şöyle:
1. Grup:
Manisaspor- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Manisa 19 Mayıs)
Belediye Derincespor- Ofspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
Artvin Hopaspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Hopa İlçe)
Payasspor-Diyarbekirspor (Payas İlçe)
Bucaspor 1928- Fatsa Belediyespor (Yeni Buca)
Nevşehir Belediyespor- Kızılcabölükspor (Nevşehir Gazi)
Arnavutköy Belediyespor- Antalya Kemerspor (Bolluca)
1877 Alemdağspor- Çankaya (Alemdağ)
2. Grup:
Tekirdağspor- Darıca Gençlerbirliği (Namık Kemal)
Fethiyespor- Tokatspor (Fethiye İlçe)
Karaman Belediyespor- Nazilli Belediyespor (Kemal Kaynaş)
Yomraspor- Ağrı 1970 (Yomra İlçe)
Ceyhanspor-Halide Edip Adıvarspor (Ceyhan İlçe)
Büyükçekmece Tepecikspor-Atlas Maden Çengelköyspor (Tepecik Şenol Güneş)
Kahta 02- Belediye Kütahyaspor (Kahta İlçe)
Mardin Fosfatspor- İskenderun (Mardin 21 Kasım)
3. Grup:
Şile Yıldızspor- Batman Petrolspor (Şile)
Esenler Erokspor-Çatalcaspor (Esenler Erokspor)
Isparta 32-Arhavispor (Isparta Atatürk)
Osmaniyespor-Somaspor (7 Ocak)
Altındağspor- Karşıyaka (Çubuk İlçe)
Gölcükspor- Cizrespor (Gölcük Şehir)
Erbaaspor- Çarşambaspor (Erbaa İlçe)
Elazığ Karakoçan- Yalovaspor (Elazığ Doğukent)
4. Grup:
Bayrampaşa-Kozanspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
Düzcespor- Bergama Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
Sultanbeyli Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)
Alanya Kestelspor-Modafen (Alanya Milli Egemenlik)
Karbel Karaköprü Belediyespor-Muğlaspor (Şanlıurfa GAP)
52 Orduspor-68 Aksaray Belediyespor (19 Eylül)
Bursa Yıldırımspor- Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
Siirt İl Özel İdaresi-Dila Gıda Adıyaman 1954 (Siirt Atatürk)
Kaynak: AA
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