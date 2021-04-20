Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 32. hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak müsabakaların programı şöyle:

1. Grup:

Manisaspor- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Manisa 19 Mayıs)

Belediye Derincespor- Ofspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

Artvin Hopaspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Hopa İlçe)

Payasspor-Diyarbekirspor (Payas İlçe)

Bucaspor 1928- Fatsa Belediyespor (Yeni Buca)

Nevşehir Belediyespor- Kızılcabölükspor (Nevşehir Gazi)

Arnavutköy Belediyespor- Antalya Kemerspor (Bolluca)

1877 Alemdağspor- Çankaya (Alemdağ)

2. Grup:

Tekirdağspor- Darıca Gençlerbirliği (Namık Kemal)

Fethiyespor- Tokatspor (Fethiye İlçe)

Karaman Belediyespor- Nazilli Belediyespor (Kemal Kaynaş)

Yomraspor- Ağrı 1970 (Yomra İlçe)

Ceyhanspor-Halide Edip Adıvarspor (Ceyhan İlçe)

Büyükçekmece Tepecikspor-Atlas Maden Çengelköyspor (Tepecik Şenol Güneş)

Kahta 02- Belediye Kütahyaspor (Kahta İlçe)

Mardin Fosfatspor- İskenderun (Mardin 21 Kasım)

3. Grup:

Şile Yıldızspor- Batman Petrolspor (Şile)

Esenler Erokspor-Çatalcaspor (Esenler Erokspor)

Isparta 32-Arhavispor (Isparta Atatürk)

Osmaniyespor-Somaspor (7 Ocak)

Altındağspor- Karşıyaka (Çubuk İlçe)

Gölcükspor- Cizrespor (Gölcük Şehir)

Erbaaspor- Çarşambaspor (Erbaa İlçe)

Elazığ Karakoçan- Yalovaspor (Elazığ Doğukent)

4. Grup:

Bayrampaşa-Kozanspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

Düzcespor- Bergama Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

Sultanbeyli Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

Alanya Kestelspor-Modafen (Alanya Milli Egemenlik)

Karbel Karaköprü Belediyespor-Muğlaspor (Şanlıurfa GAP)

52 Orduspor-68 Aksaray Belediyespor (19 Eylül)

Bursa Yıldırımspor- Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

Siirt İl Özel İdaresi-Dila Gıda Adıyaman 1954 (Siirt Atatürk)