Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Somaspor, normal sezonun bitimine bir hafta kala Misli.com 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Ligin 33. haftasında konuk ettiği Erbaaspor'u 3-0 yenerek puanını 69'a çıkaran Somaspor, şampiyonluğunu ilan etti.

1. Grup'ta ise ağırladığı Kızılcabölükspor'a 5-1 yenilen Payasspor, 23 puanla 15. sırada kaldı. Sahasında Manisaspor'u 2-1 mağlup eden Antalya Kemerspor ise puanını 27'ye çıkarmasına rağmen 14. basamakta yer aldı. Payasspor ile Antalya Kemerspor'un, normal sezonun bitimine bir hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.

Öte yandan ligde 1. Grup'ta Manisaspor, 2. Grup'ta Yozgatspor 1959, Tokatspor, Tekirdağspor, 3. Grup'ta Yalovaspor, Cizrespor, Gölcükspor ve Arhavispor, 4. Grup'ta ise Muğlaspor'un daha önce küme düşmesi kesinleşmişti.