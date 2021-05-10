Futbol: Misli.com 3. Lig

Saat 16.00'da başlayan karşılaşmaların sonuçları şu şekilde:

Karşılaşmaların sonuçlarına göre Malatya Yeşilyurt Belediyespor, İskenderun , Isparta 32 Spor, Bursa Yıldırımspor, ve 68 Aksaray Belediyespor yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.

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