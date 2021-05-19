Futbol: Misli.com 3. Lig

Bu sonuçların ardından finalde Bucaspor 1928- İskenderun ve Isparta 32- Bursa Yıldırımspor eşleşmeleri oluştu. Tek maç üzerinden tarafsız sahada oynanacak final maçlarını kazanan ekip, 2. Lig'e yükselecek.

Misli.com 2. Lig'e çıkacak son 2 takımın belirleneceği play-off'larda yarı final etabı sona erdi ve finalistler belli oldu.

Böyle taraftarlık olmaz olsun! Kulüp yöneticisi ve ailesini cayır cayır yakacaklardı