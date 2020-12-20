Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

20.12.2020 16:09
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm, System.String[]

Misli.com 3. Lig'de 14. hafta, ertelenen 1 maç dışında tamamlandı.

Misli.com 3. Lig'de 14. hafta, ertelenen 1 maç dışında tamamlandı.

3. Lig'de 14. Hafta, 1. Grup'ta 2 Ocak 2021'e ertelenen Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor- Ofspor mücadelesi dışında sona erdi.

1. Grup'ta deplasmanda Belediye Derincespor ile 0-0 berabere kalan Diyarbekirspor, puanını 33'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

2. Grup'ta Fethiyespor, sahasında Halide Edip Adıvarspor'u 4-0 yenerek puanını 26'ya yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

3. Grup'ta İçel İdmanyurdu, sahasında Batman Petrolspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti ve aynı puana sahip Somaspor ve Karşıyaka'nın önünde averajla liderlik koltuğuna oturdu.

4. Grup'ta ise 68 Aksaray Belediyespor, deplasmanda Düzcespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 27'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Ligde 14. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

OGBMAYAVP
1.DİYARBEKİRSPOR 1410311971233
2.BUCASPOR 192814102229101932
3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR1472521111023
4.OFSPOR 136432116522
5.BELEDİYE DERİNCE SPOR145631711621
6.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR146352019121
7.FATSA BELEDİYESPOR146351415-121
8.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR125341211118
9.1877 ALEMDAĞ SPOR145362025-518
10.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ135171217-516
11.ARTVİN HOPASPOR145182031-1116
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR144371315-215
13.KIZILCABÖLÜKSPOR143561621-514
14.PAYASSPOR143471620-413
15.ANTALYA KEMERSPOR142571424-1011
16.MANİSASPOR141671021-119

2. Grup:

OGBMAYAVP
1.FETHİYESPOR138232691726
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR127142491522
3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR136431812622
4.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 135532114720
5.YOMRASPOR135531713420
6.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 135531213-120
7.CEYHANSPOR135442026-619
8.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ145361522-718
9.KAHTA 02 SPOR134541814417
10.MARDİN FOSFATSPOR134541714317
11.TEKİRDAĞSPOR144551715217
12.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI134451417-316
13.AĞRI 1970 SPOR13517817-916
14.KARAMAN BELEDİYESPOR133461820-213
15.HALİDE EDİP ADIVARSPOR132741319-613
16.TOKATSPOR133371026-1612
17.YOZGATSPOR 1959 FK13256816-811

3. Grup:

OGBMAYAVP
1.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ148422161528
2.SOMASPOR1384124101428
3.KARŞIYAKA138412081228
4.ÇATALCASPOR138322113827
5.ESENLER EROKSPOR1373324111324
6.ÇARŞAMBASPOR13652167923
7.ISPARTA 32 SPOR1364323131022
8.ŞİLE YILDIZSPOR145541818020
9.ALTINDAĞSPOR135351113-218
10.BATMAN PETROLSPOR134451115-416
11.ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ133551013-314
12.GÖLCÜKSPOR13337612-612
13.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ134271114-311
14.ERBAASPOR13319818-1010
15.YALOVASPOR142391326-139
16.ARHAVİ SPOR13229922-138
17.CİZRESPOR13139734-276
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silindi.

4. Grup:

OGBMAYAVP
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR138321881027
2.1954 KELKİT BELEDİYESPOR148151612425
3.BURSA YILDIRIMSPOR127231871123
4.ADIYAMAN 1954 SPOR125611510521
5.52 ORDUSPOR FK134721911819
6.DÜZCE SPOR125431815319
7.BAYRAMPAŞA125342516918
8.ALANYA KESTELSPOR135352018218
9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ134541118-717
10.BERGAMA BELEDİYESPOR104421313016
11.MODAFEN134271114-314
12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU103341620-412
13.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR113351218-612
14.SİLİVRİSPOR122551019-911
15.MUĞLASPOR11155712-58
16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR13229719-128
17.KOZANSPOR FK10145511-67

Batman Petrolspor, Karşıyaka, Futbol, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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