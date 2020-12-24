Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig'de 15. hafta müsabakaları tamamlandı.
Ligde bu hafta yapılan karşılaşmaların ardından Birinci, Üçüncü ve Dördüncü Grup'ta liderlik el değiştirdi.
Birinci Grup'ta Antalya Kemerspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Bucaspor 1928, puanını 35'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.
İkinci Grup'ta Fethiyespor, konuk olduğu Tokatspor'a 1-0 yenilmesine rağmen 26 puanla liderliğini sürdürdü.
Üçüncü Grup'ta Somaspor, sahasında Osmaniyespor'u 3-2 yenerek puanını 31'e çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Dördüncü Grup'ta ise 1954 Kelkit Belediyespor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'a 2-1 üstünlük kurarak puanını 28 yaptı ve liderliğe yükseldi.
Ligde 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BUCASPOR 1928
|15
|11
|2
|2
|33
|10
|23
|35
|2.DİYARBEKİRSPOR
|15
|10
|3
|2
|21
|10
|11
|33
|3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|15
|8
|2
|5
|22
|11
|11
|26
|4.OFSPOR
|14
|7
|4
|3
|22
|16
|6
|25
|5.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|15
|6
|4
|5
|21
|20
|1
|22
|6.FATSA BELEDİYESPOR
|15
|6
|4
|5
|14
|15
|-1
|22
|7.BELEDİYE DERİNCESPOR
|15
|5
|6
|4
|18
|14
|4
|21
|8.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|13
|6
|3
|4
|15
|13
|2
|21
|9.1877 ALEMDAĞSPOR
|15
|5
|4
|6
|21
|26
|-5
|19
|10.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|15
|5
|3
|7
|18
|16
|2
|18
|11.ARTVİN HOPASPOR
|15
|5
|2
|8
|20
|31
|-11
|17
|12.PAYASSPOR
|15
|4
|4
|7
|19
|21
|-2
|16
|13.ÇANKAYA FK
|14
|5
|1
|8
|13
|22
|-9
|16
|14.KIZILCABÖLÜKSPOR
|15
|3
|5
|7
|16
|22
|-6
|14
|15.ANTALYA KEMERSPOR
|15
|2
|5
|8
|14
|28
|-14
|11
|16.MANİSASPOR
|15
|1
|6
|8
|10
|22
|-12
|9
2. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FETHİYESPOR
|14
|8
|2
|4
|26
|10
|16
|26
|2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|14
|7
|4
|3
|19
|12
|7
|25
|3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|13
|7
|2
|4
|25
|10
|15
|23
|4.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|14
|6
|5
|3
|15
|14
|1
|23
|5.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|14
|5
|6
|3
|21
|14
|7
|21
|6.YOMRASPOR
|14
|5
|6
|3
|19
|15
|4
|21
|7.MARDİN FOSFATSPOR
|14
|5
|5
|4
|18
|14
|4
|20
|8.CEYHANSPOR
|14
|5
|4
|5
|20
|27
|-7
|19
|9.İSKENDERUN FK
|15
|5
|3
|7
|15
|23
|-8
|18
|10.KAHTA 02 SPOR
|14
|4
|5
|5
|18
|15
|3
|17
|11.TEKİRDAĞSPOR
|15
|4
|5
|6
|18
|18
|0
|17
|12.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI
|14
|4
|5
|5
|14
|17
|-3
|17
|13.AĞRI 1970 SPOR
|14
|5
|2
|7
|10
|19
|-9
|17
|14.HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|14
|3
|7
|4
|14
|19
|-5
|16
|15.TOKATSPOR
|14
|4
|3
|7
|11
|26
|-15
|15
|16.KARAMAN BELEDİYESPOR
|14
|3
|5
|6
|19
|21
|-2
|14
|17.YOZGATSPOR 1959
|13
|2
|5
|6
|8
|16
|-8
|11
3. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SOMASPOR
|14
|9
|4
|1
|27
|12
|15
|31
|2.KARŞIYAKA
|14
|8
|5
|1
|20
|8
|12
|29
|3.İÇEL İDMANYURDU
|14
|8
|4
|2
|21
|6
|15
|28
|4.ESENLER EROKSPOR
|14
|8
|3
|3
|26
|11
|15
|27
|5.ÇATALCASPOR
|14
|8
|3
|3
|21
|15
|6
|27
|6.ÇARŞAMBASPOR
|14
|7
|5
|2
|18
|8
|10
|26
|7.ISPARTA 32 SPOR
|14
|7
|4
|3
|26
|14
|12
|25
|8.ŞİLE YILDIZSPOR
|15
|6
|5
|4
|19
|18
|1
|23
|9.ALTINDAĞSPOR
|14
|5
|4
|5
|11
|13
|-2
|19
|10.ELAZIĞ KARAKOÇAN FK
|14
|4
|5
|5
|11
|13
|-2
|17
|11.BATMAN PETROLSPOR
|14
|4
|4
|6
|11
|16
|-5
|16
|12.GÖLCÜKSPOR
|14
|3
|3
|8
|7
|14
|-7
|12
|13.OSMANİYESPOR FK
|14
|4
|2
|8
|13
|17
|-4
|11
|14.ERBAASPOR
|14
|3
|1
|10
|9
|20
|-11
|10
|15.YALOVASPOR
|15
|2
|3
|10
|13
|27
|-14
|9
|16.CİZRESPOR
|14
|2
|3
|9
|9
|35
|-26
|9
|17.ARHAVİSPOR
|14
|2
|2
|10
|10
|25
|-15
|8
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silindi.
4. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|15
|9
|1
|5
|18
|13
|5
|28
|2.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|14
|8
|3
|3
|19
|10
|9
|27
|3.BURSA YILDIRIMSPOR
|13
|8
|2
|3
|21
|9
|12
|26
|4.ADIYAMAN 1954 SPOR
|13
|6
|6
|1
|16
|10
|6
|24
|5.52 ORDUSPOR
|14
|5
|7
|2
|21
|12
|9
|22
|6.DÜZCESPOR
|13
|6
|4
|3
|20
|16
|4
|22
|7.ALANYA KESTELSPOR
|14
|5
|4
|5
|21
|19
|2
|19
|8.BAYRAMPAŞA
|13
|5
|3
|5
|25
|18
|7
|18
|9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|14
|4
|5
|5
|11
|19
|-8
|17
|10.BERGAMA BELEDİYESPOR
|11
|4
|4
|3
|14
|15
|-1
|16
|11.MODAFEN
|14
|4
|3
|7
|12
|15
|-3
|15
|12.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|12
|4
|3
|5
|13
|18
|-5
|15
|13.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR
|11
|3
|3
|5
|18
|23
|-5
|12
|14.SİLİVRİSPOR
|12
|2
|5
|5
|10
|19
|-9
|11
|15.KOZANSPOR
|11
|2
|4
|5
|7
|11
|-4
|10
|16.MUĞLASPOR
|12
|1
|5
|6
|7
|13
|-6
|8
|17.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|14
|2
|2
|10
|8
|21
|-13
|8
Kaynak: AA
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