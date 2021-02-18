Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

18.02.2021 15:49
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm, System.String[]

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 19, 2. Grup, 3. Grup ve 4. Grup'ta 21. hafta maçları oynanırken, 2. Grup haricinde liderler koltuğunu korudu.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 19, 2. Grup, 3. Grup ve 4. Grup'ta 21. hafta maçları oynanırken, 2. Grup haricinde liderler koltuğunu korudu.

1. Grup'ta Diyarbekirspor, deplasmanda Artvin Hopaspor ile 0-0 berabere kalarak puanını 41'e yükseltti. İkinci sıradaki Bucaspor 1928'in de berabere kalmasıyla Diyarbekirspor liderliğini sürdürdü.

2. Grup'ta lider Nazilli Belediyespor, deplasmanda Mardin Fosfatspor'a 1-0 yenildi. İkinci sıradaki Fethiyespor ise rakibinin puan kaybında hata yapmadı ve Tekirdağspor'u 3-1 yenerek liderliğe yükseldi.

3. Grup'ta en yakın rakibi Esenler Erokspor'un 5 puan önünde bulunan Somaspor, deplasmanda Yalovaspor ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı. İçel İdmanyurdu'nu sahasında 5-0 yenen Esenler Erokspor'un 3 puan aldığı haftada fark 3'e düşse de Somaspor liderliğini korudu.

4. Grup'ta ise oynanan maçların ardından ilk 3 sıradaki takımlar haftayı galibiyetle kapatırken, 1954 Kelkit Belediyespor liderliğini devam ettirdi.

Ligde gruplara göre oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan
1. DİYARBEKİRSPOR19125225121341
2. BUCASPOR 192819116237142339
3. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR19122529121738
4. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR199552618832
5. OFSPOR199552724332
6. BELEDİYE DERİNCESPOR1877428161228
7. ARTVİN HOPASPOR197482532-725
8. EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR196672324-124
9. FATSA BELEDİYESPOR186661517-224
10. KIZILCABÖLÜKSPOR195681924-521
11. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR195591919020
12. ANTALYA KEMERSPOR195591730-1320
13. 1877 ALEMDAĞSPOR185492230-819
14. PAYASSPOR194692128-718
15. ÇANKAYA1852111329-1617
16. MANİSASPOR1918101431-1711

2. Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan
1. FETHİYESPOR20124441172440
2. NAZİLLİ BELEDİYESPOR20123539162339
3. BELEDİYE KÜTAHYASPOR19115336171938
4. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ208842319432
5. CEYHANSPOR209563337-432
6. YOMRASPOR208752622431
7. MARDİN FOSFATSPOR207672221127
8. İSKENDERUN208391930-1127
9. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR196852821726
10. KAHTA 02 205872320323
11. KARAMAN BELEDİYESPOR195862828023
12. AĞRI 19702064101327-1422
13. ÇENGELKÖY205692228-621
14. HALİDE EDİP ADIVARSPOR194962128-721
15. TEKİRDAĞSPOR204882427-320
16. TOKATSPOR2054111538-2319
17. YOZGATSPOR 19592026121532-1712

3. Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan
1. SOMASPOR20127140182243
2. ESENLER EROKSPOR20124438162240
3. ISPARTA 3220106432181436
4. İÇEL İDMANYURDU20105527161135
5. ÇATALCASPOR199642317633
6. ÇARŞAMBASPOR2088426161032
7. KARŞIYAKA208572119229
8. ŞİLE YILDIZSPOR207762424028
9. ALTINDAĞ SPOR196671518-324
10. ELAZIĞ KARAKOÇAN205871519-423
11. OSMANİYESPOR197482121022
12. GÖLCÜKSPOR196491117-622
13. BATMAN PETROLSPOR194781120-919
14. ERBAASPOR2054111525-1019
15. ARHAVİSPOR2044121529-1416
16. YALOVASPOR2036111731-1415
17. CİZRESPOR1935111340-2714
Not: Osmansiyespor'un 3 puanı silinmiştir.

4. Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan
1. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR20123526161039
2. BURSA YILDIRIMSPOR20115427131438
3. DÜZCESPOR20115432211138
4. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR19114424111337
5. ADIYAMAN 19542081022113834
6. BAYRAMPAŞA1985631211029
7. 52 ORDUSPOR2061132617929
8. ALANYA KESTELSPOR207762521428
9. KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR206592733-623
10. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR195772528-322
11. BERGAMA BELEDİYESPOR185761823-522
12. SİLİVRİSPOR205781827-922
13. SİİRT İL ÖZEL İDARESİ205781529-1422
14. KOZANSPOR194871316-320
15. MODAFEN1945101525-1017
16. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR1943121226-1415
17. MUĞLASPOR2017121227-1510

Fethiyespor, Nazilli, Mardin, Artvin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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