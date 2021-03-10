Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 25. hafta müsabakaları oynanırken, 68 Aksaray Belediyespor, 45 puanla liderliğini devam ettirdi.
4. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|23
|13
|6
|4
|30
|12
|18
|45
|2.DÜZCESPOR
|24
|13
|5
|6
|38
|26
|12
|44
|3.ADIYAMAN 1954
|24
|11
|10
|3
|27
|16
|11
|43
|4.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|24
|12
|6
|6
|26
|17
|9
|42
|5.BURSA YILDIRIM SPOR
|23
|11
|7
|5
|30
|18
|12
|40
|6.BAYRAMPAŞASPOR
|23
|10
|5
|8
|36
|24
|12
|35
|7.52 ORDUSPOR
|24
|8
|11
|5
|34
|22
|12
|35
|8.ALANYA KESTELSPOR
|23
|8
|9
|6
|29
|24
|5
|33
|9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|24
|7
|8
|9
|18
|34
|-16
|29
|10.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|23
|6
|9
|8
|29
|32
|-3
|27
|11.MODAFEN
|23
|7
|6
|10
|23
|27
|-4
|27
|12.SİLİVRİSPOR
|24
|6
|9
|9
|22
|31
|-9
|27
|13.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU
|23
|7
|5
|11
|30
|39
|-9
|26
|14.BERGAMA BELEDİYESPOR
|23
|5
|9
|9
|22
|30
|-8
|24
|15.KOZAN SPOR
|23
|4
|11
|8
|13
|18
|-5
|23
|16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|23
|5
|3
|15
|15
|34
|-19
|18
|17.MUĞLASPOR
|24
|2
|9
|13
|18
|36
|-18
|15
Kaynak: AA
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