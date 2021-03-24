Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta sona eren 24. haftanın ardından Diyarbekirspor liderliğini devam ettirdi.
Ligde 24. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. DİYARBEKİRSPOR
|24
|16
|6
|2
|34
|15
|19
|54
|2. BUCASPOR 1928
|24
|15
|7
|2
|45
|14
|31
|52
|3. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|24
|14
|4
|6
|38
|20
|18
|46
|4. OFSPOR
|24
|11
|8
|5
|35
|27
|8
|41
|5. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|24
|11
|7
|6
|34
|23
|11
|40
|6. BELEDİYE DERİNCESPOR
|24
|9
|10
|5
|34
|21
|13
|37
|7. EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|24
|8
|8
|8
|29
|29
|0
|32
|8. FATSA BELEDİYESPOR
|24
|8
|8
|8
|18
|21
|-3
|32
|9. ARTVİN HOPASPOR
|24
|8
|7
|9
|31
|35
|-4
|31
|10. 1877 ALEMDAĞSPOR
|24
|8
|5
|11
|31
|39
|-8
|29
|11. KIZILCABÖLÜKSPOR
|24
|6
|9
|9
|21
|25
|-4
|27
|12. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|24
|6
|5
|13
|23
|26
|-3
|23
|13. PAYASSPOR
|24
|5
|7
|12
|26
|38
|-12
|22
|14. ÇANKAYA
|24
|6
|4
|14
|15
|38
|-23
|22
|15. ANTALYA KEMERSPOR
|24
|5
|6
|13
|21
|39
|-18
|21
|16. MANİSASPOR
|24
|1
|9
|14
|16
|41
|-25
|12
Kaynak: AA
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