Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç

Futbolda Misli.com 3. Lig'in 2. haftası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen üç maç dışında tamamlandı.
Ligde 4 grupta alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Fatsa Belediyespor-Kızılcabölükspor: 2-0
Ofspor-1877 Alemdağspor: 1-1
Kemerspor 2003- Artvin Hopaspor: 1-2
Payasspor- Arnavutköy Belediyespor: 0-1
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor- Nevşehir Belediyespor: 2-1
Belediye Derincespor- Manisaspor: 1-0
Diyarbekirspor- Bucaspor 1928: 1-2
2. Grup
Tokatspor- İskenderun FK: 1-1
Yozgatspor 1959 FK-Yomraspor: 1-2
Tekirdağspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
Halide Edip Adıvarspor-Belediye Kütahyaspor: 2-1
Nazilli Belediyespor- Ceyhan Spor: 6-0
Darıca Gençlerbirliği- Fethiyespor: 2-1
3. Grup
Arhavispor- Yalovaspor: 2-2
Çarşambaspor- Elazığ Karakoçan FK: 1-1
Batman Petrolspor- Isparta 32 Spor: 3-1
Somaspor- Gölcükspor: 1-0
Şile Yıldızspor-Osmaniyespor FK: 2-1
İçel İdmanyurdu-Erbaaspor: 3-0
4. Grup
Adıyaman 1954 Spor- Alanya Kestelspor: 1-1
Kozan Spor FK-Düzcespor: 0-1
Kırıkkale Büyük Anadolu- Sultanbeyli Belediyespor: 2-0
Muğlaspor-52 Orduspor FK: 0-1
Bergama Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Modafen-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0
Silivrispor- Bursa Yıldırımspor: 0-2
2. Grup'ta Ağrı 1970 Spor- Mardin Fosfatspor, 3. Grup'ta Çatalcaspor- Cizrespor ve 4. Grup'ta Siirt İl Özel İdaresi-Karbel Karaköprü Belediyespor karşılaşmaları ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 21:51 - Kaynak: AA
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