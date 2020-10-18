Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 5. hafta bugün oynanan 9 maçla sona erdi.
Ligde 4 grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor: 2-2
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kemerspor 2003: 3-2
Çankaya FK- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-0
Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-1
Kızılcabölükspor- Ofspor: 2-2
1877 Alemdağspor- Arnavutköy Belediyespor: 0-1
3. Grup
Erbaaspor-Osmaniyespor: 2-0
Isparta 32 Spor-Altındağspor: 4-0
4. Grup
52 Orduspor FK-Silivrispor: 5-0
- Kaynak: AA
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