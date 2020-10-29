Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç

Futbolda Misli.com 3. Lig 6. haftasında, 18 karşılaşma yapıldı.
Ligde 3 grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Belediye Derincespor- Nevşehir Belediyespor: 0-0
Arnavutköy Belediyespor- Artvin Hopaspor: 3-2
Manisaspor-1877 Alemdağspor: 1-2
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor- Fatsa Belediyespor: 2-1
Kemerspor 2003- Çankaya FK: 1-0
2. Grup:
Tekirdağspor- Kahta 02 Spor: 0-1
Karaman Belediyespor-Ceyhanspor: 5-1
Büyükçekmece Tepecikspor- Fethiyespor: 0-0
Ağrı 1970 Spor-Tokatspor: 1-0
Çengelköy- Halide Edip Adıvar: 2-2
Nazilli Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 1-1
Darıca Gençlerbirliği- İskenderun FK : 0-2
Yozgatspor 1959- Mardin Fosfatspor: 2-1
3. Lig:
Çarşambaspor-Arhavispor: 5-0
Somaspor-Çatalcaspor: 3-0
Karşıyaka- Cizrespor: 5-1
Batman Petrolspor- Yalovaspor: 1-0
Şile Yıldızspor- Gölcükspor: 0-0
- Kaynak: AA
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