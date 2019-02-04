Futbol Okulu Açılışına Protokol Yoğun İlgi Gösterdi
1 saat önce
Göztepe Futbol Okulları Balıkesir Şubesi açıldı.
Göztepe Futbol
Okulları Balıkesir
Şubesi açıldı. Yerel seçim çalışmalarının yoğunlaştığı bu dönemde siyasi adaylar açılışa ilgi gösterdi.
Hafta sonu halı sahada gerçekleştirilen açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu
, Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz
, Cumhur İttifakı Karesi
Belediye Başkan Adayı Dinçer Orkan
, Millet İttifakı Altıeylül
Belediye Başkan Adayı Esin Balıbek
, CHP
Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Şehirli ve çok sayıda davetli katıldı.
Balıkesirli antrenörler Erkan Akman, Semih İşgüzar, Mutlu Yumuk, Salih Savcı, Kenan Öztunç ve kaleci antrenörü İsmail Furkan Çolak nezdinde çalışmalarını sürdüren Göztepe Balıkesir Futbol Okulu 05-16 yaş arası sporcu grubuna hitap ediyor. Cumartesi ve Pazar günleri 14: 00- 18: 00 arası Deplasman Halı sahada antrenmanlarını sürdürüyor. - BALIKESİR
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:09 Kaynak: İHA
HÜDA PAR, 31 Mart Seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu'da Seçmenlerini Yönlendireceklerini Açıkladı
Göztepe'nin En Skorer Oyuncusu Yasin, Yedek Kulübesine Mahkum Oldu
Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Real Madrid, Alaves'i Rahat Geçti