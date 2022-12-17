Antalya'da futbol okulu antrenörüne 'cinsel istismar' tutuklaması! 5 ay boyunca mesaj atıp fiziksel temasta bulunmuş - Son Dakika
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Antalya'da futbol okulu antrenörüne 'cinsel istismar' tutuklaması! 5 ay boyunca mesaj atıp fiziksel temasta bulunmuş

17.12.2022 19:34
Antalya'da futbol okulu antrenörüne 'cinsel istismar' tutuklaması! 5 ay boyunca mesaj atıp fiziksel temasta bulunmuş

Antalya'da 14 yaşındaki erkek öğrencisine cinsel içerikli mesaj attığı öne sürülen futbol okulu antrenörü Serdar Akçam, cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, çocuğun ailesine anlatmasıyla ortaya çıkarken, antrenörün öğrencisine 5 aydır mesaj attığı, antrenman öncesi ve sonrasında fiziksel temasta bulunduğu belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki futbol okulunda antrenörlük yapan Serdar Akçam, iddiaya göre, 14 yaşındaki ismi açıklanmayan erkek öğrencisine anlık mesajlaşma uygulamasından cinsel içerikli yazı gönderdi. Öğrenci, ailesine antrenör Akçam'ın yaklaşık 5 aydır kendisine mesaj attığını, telefonla aradığını, antrenman öncesi ve sonrasında fiziksel temasta bulunduğunu anlattı.

Futbol okulu antrenörüne 'cinsel istismar' tutuklaması

ANTRENÖR TUTUKLANDI

Aile de antrenör Akçam'ı jandarmaya şikayet etti. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Çocuk İzleme Merkezi'nde uzmanlar tarafından öğrencinin ifadesi alındı. Akçam, perşembe günü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakolda ifade veren Akçam, dün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Serdar Akçam, sulh ceza hakimi tarafından cinsel istismar suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet, Manavgat, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da futbol okulu antrenörüne 'cinsel istismar' tutuklaması! 5 ay boyunca mesaj atıp fiziksel temasta bulunmuş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da futbol okulu antrenörüne 'cinsel istismar' tutuklaması! 5 ay boyunca mesaj atıp fiziksel temasta bulunmuş - Son Dakika
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