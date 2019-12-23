Futbol Okulu kayıtları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Futbol Okulu kayıtları başladı - Son Dakika

Futbol Okulu kayıtları başladı

6 saat önce

Malatya Yeşilyurt Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, 8 ile 14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 'Yeşil Sahada Umutlar Yeşeriyor' sloganıyla açılacak olan Futbol Okulunun kayıtları başladı.

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Malatya Yeşilyurt Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, 8 ile 14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 'Yeşil Sahada Umutlar Yeşeriyor' sloganıyla açılacak olan Futbol Okulunun kayıtları başladı.


Yeşilyurt Belediyesi olarak sportif hizmetlere devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt'umuzun sosyal, kültürel ve sportif yönden bölgede örnek ve önde olabilmesi adına sportif yatırımlara ve hizmetlere ara vermeden devam ediyoruz. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra kurduğumuz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün faaliyet programında yer alan 8-14 yaş arasındaki çocuklarımıza yönelik 'Yeşil Sahada Umutlar Yeşeriyor' sloganıyla Futbol Okulu açıyoruz. Kentimiz ve ilçemizdeki yetenekleri futbolcuları keşfedip, onları uzman antrenörlerin gözetiminde eğitip ülke sporuna kazandırmayı hedeflediğimiz Futbol Okulumuzun kayıtlarına başladık" dedi. Okula kayıt olmak isteyenler gençlerin Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası B Blok giriş katında oluşturulan kayıt noktasına başvuru yapacaklarını bildiren Çınar, "Okulumuzla ilgili bilgi almak isteyenlerde 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz üzerinden Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüyle irtibata geçebilirler. Futbol Okulumuzun ilk antrenmanını ise 18 Ocak 2020 Cumartesi günü gerçekleştireceğiz. Okul kapsamındaki antrenmanlar hafta sonları saat 11: 00 ile 13: 00 arasında gerçekleşecektir. Yeteneklerine güvenen, kendisine inanan ve güvenen tüm futbolcu adaylarını Futbol Okulumuza bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:50 Kaynak: İHA
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