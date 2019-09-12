Futbol Okulu'ndan profesyonelliğe ilk adım

Buca Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Simav Futbol Okulu'nun transfer meyvelerini vermeye başladığı ve profesyonelliğe ilk adımların atıldığı bildirildi.



Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Simavlı iki futbol öğrencisinin profesyonelliğe ilk adım olarak, İzmir Buca Spor Profesyonel Futbol Akademisine seçildiğini belirtti. Sapmaz, "Genç Antrenör K. Şafak Aksu yönetiminde bir yıl önce başlayan Buca Spor Okulu öğrencilerinden Samet Erdinç (13) ile Kamil Aydoğan (11) Futbol Akademisi seçmelerini kazandılar. Simav Gençlik Spor Müdürlüğü olarak genç antrenör hocamızı, velilerimizi ve genç futbolcularımızı tebrik eder, sürdürülebilir başarılar dileriz" dedi. - KÜTAHYA