Futbol oynadıkları için kendilerini uyaran polis ekiplerine saldırdılar - Son Dakika

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Futbol oynadıkları için kendilerini uyaran polis ekiplerine saldırdılar
30 dakika önce
Olay yeri Şüphelilerin gözaltına alınması BURSA - Bursa'da, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan sokakta futbol oynayıp polise saldırı girişiminde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Olay yeri
Şüphelilerin gözaltına alınması BURSA - Bursa'da, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan sokakta futbol oynayıp polise saldırı girişiminde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 06:58 Kaynak: AA
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