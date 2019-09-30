Son Dakika Haberleri: Futbol oynarken kalbi duran çocuk hayatını kaybetti
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Futbol oynarken kalbi duran çocuk hayatını kaybetti

43 dakika önce

Kayseri'de arkadaşlarıyla top oynadığı sırada kalbi duran 15 yaşındaki Alper Doğan hayatını kaybetti.

Futbol oynarken kalbi duran çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Kayseri'de arkadaşlarıyla top oynadığı sırada kalbi duran 15 yaşındaki Alper Doğan hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla top oynayan 15 yaşındaki Alper Doğan yere düştü ve kalkamadı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Doğan'a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonrasında Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Alper Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Top oynadığı sırada kalbi durduğu öğrenilen Doğan'ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrasında belli olacağı bildirildi. - KAYSERİ

Fatih Mahallesi, Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:56 Kaynak: İHA
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