Son Dakika Haberleri: Futbol Oynarken Kalp Krizi Geçiren Belediye Personeli Hayatını Kaybetti

Futbol Oynarken Kalp Krizi Geçiren Belediye Personeli Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Futbol oynarken kalp krizi geçiren belediye personeli hayatını kaybettiANTALYA - Antalya'da futbol oynarken kalp krizi geçiren evli ve 2 çocuk babası belediye personeli yaşamını yitirdi.

Futbol oynarken kalp krizi geçiren belediye personeli hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da futbol oynarken kalp krizi geçiren evli ve 2 çocuk babası belediye personeli yaşamını yitirdi.
Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat Belediyesi'nde şoför olarak görev yapan Mehmet İnci (35), masterler takımının Sorgun MATAB sahasında yaptığı idman maçında rahatsızlandı.Sahanın kenarına uzanıp dinlenen mehmet İnci, arkadaşlarını ısrarına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Bir süre sonra ısrarlara dayanamayan mehmet İnci, kendi aracına binip hastanenin yolunu tuttu. Yolda ikinci kez kalp krizi geçiren mehmet İnci, telefonla 112 'yi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İnci'yi aracın içinde hareketsiz halde buldu. Olay yerinde ilk müdahale yapılan İnci, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk babası Mehmet İnci Sarılar Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:39 Kaynak: İHA

Antalya, Futbol, Kalp Krizi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


73 Yaşında Maça Çıktı, Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi! 3 Yaşındaki Minik Mesut, Düştüğü Traktörün Altında Kalarak Öldü Kars'ta Cıvaya Temas Eden 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı "Fener Ol" Kampanyasına Fenerbahçeli Sporculardan 10 milyon TL
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 17:53:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol Oynarken Kalp Krizi Geçiren Belediye Personeli Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]