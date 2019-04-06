Futbol
oynarken kalp krizi geçiren belediye personeli hayatını kaybetti
ANTALYA - Antalya
'da futbol oynarken kalp krizi geçiren evli ve 2 çocuk babası belediye personeli yaşamını yitirdi.
Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat
Belediyesi'nde şoför olarak görev yapan Mehmet İnci
(35), masterler takımının Sorgun
MATAB sahasında yaptığı idman maçında rahatsızlandı.Sahanın kenarına uzanıp dinlenen mehmet İnci, arkadaşlarını ısrarına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Bir süre sonra ısrarlara dayanamayan mehmet İnci, kendi aracına binip hastanenin yolunu tuttu. Yolda ikinci kez kalp krizi geçiren mehmet İnci, telefonla 112 'yi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İnci'yi aracın içinde hareketsiz halde buldu. Olay yerinde ilk müdahale yapılan İnci, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk babası Mehmet İnci Sarılar
Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen
, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.