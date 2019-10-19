Futbol sahalarında asker selamı

Futbol kulüplerinden Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan askerlere desteği devam ediyor. Futbolcular, kulüp yöneticileri ve başkanlar maç önlerinde asker selamında bulunarak Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan askerlere destekte bulundu.

Son olarak TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında oynanan Bursaspor - Cesar Grup Ümraniyespor ve Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Medipol Başakşehir- Göztepe karşılaşmaları öncesi futbol takımları ve protokol tribünü asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan askerlere selam gönderdi.

Bursaspor - Cesar Grup Ümraniyespor müsabakası öncesi seromonide iki takım futbolcuları asker selamı verdi.

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇINDA PROTOKOL TRİBÜNÜNDEN ASKER SELAMI

Süper Lig'in 8'inci haftasında Medipol Başakşehir'in evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk ettiği mücadele öncesi protokol tribünü asker selamında bulunarak Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek verdi. Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve yöneticiler asker selamında bulundu.