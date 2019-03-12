Son Dakika Haberleri: Futbol Sahasına Yıldırım Düştü: Ölü ve Yaralılar Var

Futbol Sahasına Yıldırım Düştü: Ölü ve Yaralılar Var

2 saat önce

Malezya basınındaki haberlere göre, Shah Alam kentindeki bir futbol sahasında bir grup genç futbol oynarken sahaya yıldırım düştü.

Futbol Sahasına Yıldırım Düştü: Ölü ve Yaralılar Var, System.String[]
Malezya basınındaki haberlere göre, Shah Alam kentindeki bir futbol sahasında bir grup genç futbol oynarken sahaya yıldırım düştü. Yıldırım çarpması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

EN ÇOK MALEZYA'DA YAŞANIYOR

Yıldırım düşme vakalarının sık rastlandığı Malezya, dünyada şimşek hareketliliğinin en çok görüldüğü üçüncü ülke olarak biliniyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:10 

Malezya, Futbol, Güncel
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