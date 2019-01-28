Futbol Sahasında Kar Temizleme Çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Merzan Futbol Sahası kar makinesi yardımıyla temizlendi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Merzan Futbol Sahası kar makinesi yardımıyla temizlendi.



Amatör ligde 12 futbol takımının ve Kadınlar 1. Ligde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımının müsabakalarını oynadığı Merzan Futbol Sahası, her yıl kış aylarında kapanması nedeniyle ilkel yöntemlerle temizleniyordu. Bunun üzerine harekete geçen Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bakanlık desteği ile saha temizliğinde kullanılan bir adet kar savurma makinesi satın aldı. 45 santimetre karla kaplı olan 6 bin metrekare büyüklüğündeki saha, kar makinesi yardımı ile temizlenmeye başlandı.



Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, sahayı 2015 yılında yaparak gençlerin hizmetine sunduklarını belirtti. Güldal, "Hakkari amatör ligde 12 takımımız var. Bir de Kadınlar 1. Ligde takımımız var. Dışarıda gelen takımlarda burada maçlarını yapıyorlar. Hakkari'nin kış şartları çok zor geçiyor. Yaklaşık 1,5 metre kar yağıyor ve bu karı insan gücüyle temizlemek geçekten çok zor oluyor. Bizde bakanlığımızın destekleri ile bir kar küreme makinesi aldık. Sahada kar temizleme çalışmalarına başladık. Sahayı en kısa zamanda sporcularımızın hizmetine açacağız" dedi. - HAKKARİ

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