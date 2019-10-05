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Futbol sahasında korkutan dakikalar

1 saat önce

Kayseri Birinci Amatör küme B Grubu'nda oynanan Sanayi Esnafspor-Gültepespor maçında ikili mücadele sonrasında yerde kalan oyuncu bilincini kaybedince ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Kayseri Birinci Amatör küme B Grubu'nda oynanan Sanayi Esnafspor-Gültepespor maçında ikili mücadele sonrasında yerde kalan oyuncu bilincini kaybedince ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Argıncık Stadı'nda oynanan maçın 61. dakikasında Sanayi Esnafspor oyuncusu Burak Kefkir, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Başına aldığı darbe sonrasında yerden kalkamayan oyuncuya ilk müdahale sahada bulunan sağlıkçı tarafından yapıldı. Yapılan ilk kontrolde oyuncunun bilincini kaybettiği anlaşılınca ambulans çağrıldı. Sedye ile sahaya giren görevliler genç oyuncuyu Kayseri şehir Hastanesine götürdü. Burada yapılan tomografi çekimi sonrasında oyuncunun geçici bilinç kaybı yaşadığı belirlendi. Bir süre kontrol altında tutulan oyuncu, tüm tetkiklerinin yapılmasından sonra taburcu edildi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Sanayi Esnafspor Antrenörü Faruk yıldız ve takım arkadaşları hastaneye giderek Burak Kefkir'i ziyaret etti. Antrenör Faruk Yıldız, "Maç sırasında aldığı darbe sonrasında Burak bizi çok korkuttu. Zamanında müdahale ile hastaneye kaldırıldı. Şimdi durumu çok iyi" dedi. - KAYSERİ

Faruk Yıldız, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:22 Kaynak: İHA
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