Futbol: Şampiyonlar Ligi

49. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı şut, kaleci de Gea'nın müdahalesiyle kornere çıktı.

Manchester United : de Gea, Lindelöf(Dk. 46 Axel Tuanzebe), Maguire, Fred, Bruno Fernades(Dk. 59 Mason Greenwood), Alex Telles , Wan-Bissaka(Dk. 59 Brandon Williams ), Van de Beek, Martial(Dk. 82 Matic), Rashford(Dk. 59 Daniel James), Cavani

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