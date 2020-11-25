Futbol: Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Futbol: Şampiyonlar Ligi

25.11.2020 01:03
Futbol: Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Stat: Old TraffordHakemler: Ovidiu Hategan, Octavian ?ovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)Manchester United: de Gea, Lindelöf(Dk. 46 Axel Tuanzebe), Maguire, Fred, Bruno Fernades(Dk. 59 Mason Greenwood), Alex Telles, Wan-Bissaka(Dk. 59 Brandon Williams), Van de Beek, Martial(Dk.

Stat: Old Trafford

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian ?ovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)

Manchester United: de Gea, Lindelöf(Dk. 46 Axel Tuanzebe), Maguire, Fred, Bruno Fernades(Dk. 59 Mason Greenwood), Alex Telles, Wan-Bissaka(Dk. 59 Brandon Williams), Van de Beek, Martial(Dk. 82 Matic), Rashford(Dk. 59 Daniel James), Cavani

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel(Dk. 87 Ponck), Epureanu, Bolingoli(Dk. 72 Hasan Ali Kaldırım), Berkay Özcan (Dk. 74 Giuliano), İrfan Can Kahveci(Dk. 46 Mahmut Tekdemir), Visca, Chadli(Dk. 61 Gulbrandsen), Deniz Türüç, Demba Ba

Goller: Dk. 7 ve 19 Bruno Fernandes, Dk. 35 Rashford (Penaltıdan), Dk. 90+2 James(Manchester United), Dk. 75 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Dk. 55 Tuanzebe, Dk. 86 Maguire (Manchester United), Dk. 77 Martin Skrtel, Mahmut Tekdemir Dk. 87 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester United'a 4-1 mağlup oldu.

49. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı şut, kaleci de Gea'nın müdahalesiyle kornere çıktı.

54. dakikada Demba Ba, hava topunda Tuanzebe'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Tuanzebe bu pozisyon sonucunda sarı kart gördü.

58. dakikada atılan uzun topla sağdan Manchester United ceza sahasına giren Deniz Türüç topu Rafael'e bıraktı. Rafael'in ceza sahası dışından yaptığı şut üstten auta gitti.

75. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye indirdi. Başakşehir, ceza sahasının dışında Fred'in Demba Ba'yı yere düşürmesiyle serbest vuruş kazandı. Deniz Türünç'ün kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 3-1

78. dakikada Visca'nın ceza sahası yuvarlağından vurduğu şut üst direkten döndü.

90+2. dakikada ev sahibi takım farkı tekrar 3'e çıkardı. Mason Greenwood'un sağ taraftan verdiği pasla ceza sahası içinde buluşan Daniel James topu mert Günok'un solundan ağlara bıraktı: 4-1

Karşılaşma Manchester United'ın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Frederico Chaves Guedes, Manchester United, Brandon Williams, Mason, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan, kriz iddiasının ardından Putin ile görüştü: Karabağ'daki Ortak Merkez hemen faaliyete geçsin Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti
Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu         
00:52
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı         
00:26
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi         
23:41
Şarkıcı Ceylan Ertem, koronavirüse yakalandı Şarkıcı Ceylan Ertem, koronavirüse yakalandı         
23:22
G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti         
21:55
"Bir daha Haber Global'e gelmeyeceğim" diyen Muharrem İnce sözünü unuttu         
20:28
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı         
18:12
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 01:24:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei