Futbol Sayesinde Askıya 44 Bin Ekmek Bırakıldı

CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Askıda Ekmek Futbol Turnuvası'nda Bölge Kupası'nın sahibi Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü oldu. CK Enerji Çamlıbel Elektrik kupa için yarışan 4 takım adına askıya 11 bin ekmek daha bıraktı. Böylece turnuva boyunca şirketin askıya bıraktığı ekmek sayısı da 44 bini buldu.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 'enerjimizi paylaşarak çoğaltalım' sloganı ile başlattığı Askıda Ekmek Projesi'ni yeşil sahalara taşıyan Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası'nın ikincisi dün akşam yapılan Bölge Kupası karşılaşması ile sona erdi. Sivas, Tokat ve Yozgat il şampiyonları ve ikincileri arasında yapılan kura çekimi sonrasında düzenlenen Bölge Kupası'nda şampiyonluk Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün oldu.

79 TAKIM, BİN 580 SPORCU YARIŞTI

Farkındalık oluşturmak amacı taşıyan turnuva kapsamında Sivas, Tokat ve Yozgat'taki kurumlar arasında yapılan maçlar sonrasında Kurban Bayramı öncesinde il şampiyonları belirlendi. Bölge Kupası için ise Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tokat Devlet Hastanesi, Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü takımları yarıştı. Dün yapılan final maçında rakibi Tokat Devlet Hastanesi'ni 5-3 yenen Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü kupayı evine götüren taraf oldu.

ASKIYA 44 BİN EKMEK BIRAKILDI

Askıda Ekmek Projesi'ni futbolun birleştirici gücü ile buluşturan CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Bölge Kupası sonrasında askıya 11 bin ekmek bıraktı. Her ilde yapılan şampiyona sonrasında ilk 4 takımın için askıya 11 biner ekmek bırakan CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in turnuva boyunca askıya bıraktığı ekmek sayısı ise 44 bini buldu.

Bölge Kupası'nı alan Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere turnuvaya katılan tüm takımları kutlayan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, "İhtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşları buluşturmak hedefi ile Ağustos 2017'de üç ilimizde başlattığımız Askıda Ekmek Projesi artık çok daha farklı bir boyut kazandı. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ile yardımseverlik yeşil sahalarda buluştu. Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası ikinci yılında gerçekten dev bir organizasyona dönüştü. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 79 takım yarıştı ve tam 1.580 sporcu top koşturdu. Evet, bir takım kupayı kaldırdı belki ama aslında katılan herkesin kazandığı bir yapıdan söz ediyoruz. Bu açıdan baktığımızda geldiğimiz nokta çok sevindirici. Artık 'geleneksel' hale gelen ve bundan sonraki yıllarda da devam ettireceğimiz turnuvamızla kültürel kodlarımızda zaten var olan yardımlaşma duygusunu daha da yaygınlaştığına inanıyoruz" dedi.

1 MİLYON EKMEĞE DOĞRU GİDİYOR

Tekin, bugüne kadar askıya bırakılan ekmek sayısının da 1 milyona yaklaştığına işaret ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim orta vadede hedefimiz bu rakamı 2,5 milyona kadar çıkarmak. Futbol turnuvası projenin bilinirliğini daha da artırdığı için sayının katlanarak artacağına 2,5 milyon ekmek hedefine planladığımızdan daha kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Seneye yeniden görüşmek üzere turnuvada emeği geçen herkese, tüm sporcularımıza bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

- İstanbul