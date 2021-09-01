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Futbol Şenliği, Osmangazi Spor Sahası'nda başladı - Son Dakika

Futbol Şenliği, Osmangazi Spor Sahası'nda başladı

01.09.2021 15:20
Futbol Şenliği, Osmangazi Spor Sahası'nda başladı, System.String[]

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluşu Mini Minikler Futbol Şenliği, Osmangazi Spor Sahası'nda başladı.

2010-2011, 20212-2013 ve 2014-2015 doğumlu çocuklar arasında ayrı yaş kategorilerinde toplam 435 futbolsever çocuğun katıldığı 2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluşu Mini Minikler Futbol Şenliği'nde maçlar başladı.

Osmangazi Spor Sahası'nda başlayan futbol maçları kıyasıya mücadeleler ile devam ediyor. Mini Minikler Futbol Şenliği'ne katılan çocukların velileri ve Eskişehirli sporseverler futbol maçlarını ilgi ile takip ediyor. Toplamda 29 takımın katıldığı şenlik, 4 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek finaller ile sona erecek.

Futbol Şenliği, Osmangazi Spor Sahası'nda başladı

Eskişehir, Osmangazi, Futbol, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Futbol Şenliği, Osmangazi Spor Sahası'nda başladı - Son Dakika


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