Futbol sevgisi corona virüs tanımıyor! Kamyonet kasasından destek... - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol sevgisi corona virüs tanımıyor! Kamyonet kasasından destek... - Son Dakika Spor

Futbol sevgisi corona virüs tanımıyor! Kamyonet kasasından destek...

7 saat önce

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe Köyü'nde bu sene kurulan ve çıktığı 3. maçta Alpullu Gençlik Spor'u 2-0 yenerek puanını 7'ye yükselten Kuştepe Gençlik Spor Kulübü'nün bu başarısından çok taraftarının desteği konuşuldu.

Futbol sevgisi corona virüs tanımıyor! Kamyonet kasasından destek..., System.String[]

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe Köyü'nde bu sene kurulan ve çıktığı 3. maçta Alpullu Gençlik Spor'u 2-0 yenerek puanını 7'ye yükselten Kuştepe Gençlik Spor Kulübü'nün bu başarısından çok taraftarının desteği konuşuldu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maçta, takımlarını yalnız bırakmak istemeyen Kuştepe Gençlik Spor Kulübü taraftarı kamyonetlerle karşılaşmanın oynanacağı stada akın etti.


Burada bir süre bekleyen taraftarlar, kamyonetleri stadın dışında sahayı gören bir noktaya park etti. Burada maçı kamyonet kasasından izlemeye başlayan Kuştepe Gençlik Spor taraftarı renkli görüntüler oluşmasına neden oldu.


Maç, İskender Umutlu ve Efekan Çetin'in golleriyle Kuştepe Gençlik Spor Kulübü'nün galibiyetiyle sonuçlandı.


Pehlivanköy, Kırklareli, Alpullu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:52 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs testi pozitif çıkan Matuidi, hastalığın belirtilerini taşımadığını açıkladı
Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı         
10:55
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi         
10:50
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı         
10:46
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor         
09:43
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor         
00:34
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti         
23:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 18:00:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol sevgisi corona virüs tanımıyor! Kamyonet kasasından destek... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]