Futbol: Spor Toto 1. Lig
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Denizlispor-İstanbulspor: Burak Şeker
22 Aralık Cumartesi:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Altay: Süleyman Abay
13.30 Ümraniyespor-Afjet Afyonspor: Ramazan Keleş
16.00 Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor: Sinan Dereci
23 Aralık Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Adanaspor: Yasin Kol
13.30 Hatayspor-Balıkesirspor Baltok: Özgüç Türkalp
16.00 Eskişehirspor-Boluspor: Kutluhan Bilgiç
16.00 Adana Demirspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
24 Aralık Pazartesi:
19.00 Altınordu-Giresunspor: Emre Malok
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:49 Kaynak: AA
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