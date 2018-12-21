Futbol: Spor Toto 1. Lig
8 saat önce
Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Burak Şeker, Ali Tuna, Cemil TunçDenizlispor: Stackhowiak, Abdülkerim Bardakcı, Alperen Babacan, Kerem Can Akyüz, Furkan Şeker, Deniz Vural, Aissati, Burak Çalık (Dk. 78 Tisdell), Recep Niyaz (Dk. 88 Cihan Özkaymak), Ziya Alkurt (Dk.
Stat: Denizli
Atatürk
Hakemler: Burak Şeker
, Ali Tuna
, Cemil Tunç Denizlispor
: Stackhowiak, Abdülkerim Bardakcı
, Alperen Babacan, Kerem Can
Akyüz, Furkan Şeker
, Deniz Vural
, Aissati, Burak Çalık
(Dk. 78 Tisdell), Recep Niyaz
(Dk. 88 Cihan Özkaymak), Ziya Alkurt (Dk. 83 Burak Altıparmak
), Mehmet Akyüz İstanbulspor
: Muhammed Alperen Uysal
, Etoga, Onur Ergün
, Wellington
, Tuncer Duhan Aksu
, Clesio, Ali Dere
(Dk. 65 Muhammed Demirci
), Cajic, Asım Hamzaçebi (Dk. 73 Muhsin Yıldırım
), İbrahim Yılmaz
(Dk. 78 İbrahim Halil
Çolak), Perovic
Gol: Dk. 56 Recep Niyaz (Denizlispor)
Sarı kart: Dk. 86 Muhammed Demirci (İstanbulspor)
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Denizlispor, konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:17 Kaynak: AA
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