Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

8 saat önce

Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Burak Şeker, Ali Tuna, Cemil TunçDenizlispor: Stackhowiak, Abdülkerim Bardakcı, Alperen Babacan, Kerem Can Akyüz, Furkan Şeker, Deniz Vural, Aissati, Burak Çalık (Dk. 78 Tisdell), Recep Niyaz (Dk. 88 Cihan Özkaymak), Ziya Alkurt (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Burak Şeker, Ali Tuna, Cemil Tunç

Denizlispor: Stackhowiak, Abdülkerim Bardakcı, Alperen Babacan, Kerem Can Akyüz, Furkan Şeker, Deniz Vural, Aissati, Burak Çalık (Dk. 78 Tisdell), Recep Niyaz (Dk. 88 Cihan Özkaymak), Ziya Alkurt (Dk. 83 Burak Altıparmak), Mehmet Akyüz

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Etoga, Onur Ergün, Wellington, Tuncer Duhan Aksu, Clesio, Ali Dere (Dk. 65 Muhammed Demirci), Cajic, Asım Hamzaçebi (Dk. 73 Muhsin Yıldırım), İbrahim Yılmaz (Dk. 78 İbrahim Halil Çolak), Perovic

Gol: Dk. 56 Recep Niyaz (Denizlispor)

Sarı kart: Dk. 86 Muhammed Demirci (İstanbulspor)

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Denizlispor, konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:17 Kaynak: AA

Ali Tuna, Burak Şeker, Mustafa Kemal Atatürk, Denizli, Spor
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