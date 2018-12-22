Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

7 saat önce

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Süleyman Abay, Oğuz Kaan Çalışır, Hasan Hüseyin TetikTetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Serkan Kurtuluş (Dk. 83 Murathan Özen), Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Bagayoko, Kadir Bekmezci, Idrissa Diarra, Tatos, Ahmet Aras (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Süleyman Abay, Oğuz Kaan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Serkan Kurtuluş (Dk. 83 Murathan Özen), Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Bagayoko, Kadir Bekmezci, Idrissa Diarra, Tatos, Ahmet Aras (Dk. 59 Kadir Taşoğlu), Lamine Diarra

Altay: Emre Koyuncu, Atakan Rıdvan Çankaya, İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Murat Uslu, Metin Yüksel, Tevfik Altındağ (Dk. 46 Aganovic), Hüsamettin Yener (Dk. 57 Kappel), Paixao, İbrahim Akın (Dk. 86 Furkan Deniz)

Goller: Dk. 55 Lamine Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 74 Paixao (Penaltıdan) (Altay)

Kırmızı kart: Dk. 89 Bagayoko (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Tevfik Altındağ, Dk. 29 Metin Yüksel, Dk. 37 Murat Uslu, Dk. 88 Kappel (Altay), Dk. 15 Adem Alkaşi, Dk. 73 Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor)

Spor Toto 1. Lig'de Tetiş Yapı Elazığspor-Altay karşılaşması 1-1 sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:44 Kaynak: AA

Bahçeşehir, Adem Alkaşi, Elazığspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş İstifa Sorusunu Cevapladı: Görevimin Başındayım! Son Dakika! Beşiktaş Deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 Mağlup Oldu

Medipol Başakşehir, Alanyaspor Engeline Takıldı: 1-1 Alanyasporlu Taraftarlar, Başakşehir Maçında Arda Turan'ı Islıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 23:04:30. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]