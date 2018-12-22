Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

4 saat önce

Stat: Gaziantep KalyonHakemler: Sinan Dereci, Özgür Ertem, Mehmet Emin TuğralGazişehir Gaziantep: Nihat Şahin, Ahmet Kesim (Dk. 46 Cihat Çelik), İgor, Rıdvan Şimşek, Kerim Avcı, Segbefia, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan (Dk. 60 Okan Derici), Del Valle, Chabbi (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Sinan Dereci, Özgür Ertem, Mehmet Emin Tuğral

Gazişehir Gaziantep: Nihat Şahin, Ahmet Kesim (Dk. 46 Cihat Çelik), İgor, Rıdvan Şimşek, Kerim Avcı, Segbefia, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan (Dk. 60 Okan Derici), Del Valle, Chabbi (Dk. 76 Poepon)

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar (Dk. 29 Ferhat Yılmaz), Arda Belen, Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Can Sıkılmaz, Hüseyin Topbaş, Emre Eser, Batuhan Kurt (Dk. 70 Arif Bostancı), Cihan Aydın (Dk.71 Toykan Topuz), Berk Kervankıran, Melih Berat Arslan

Goller: Dk. 3, 57 ve 70 Chabbi, Dk. 17 ve 36 Del Valle, Dk. 89 Poepon (Gazişehir Gaziantep), Dk. 35 Berk Kervankıran (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Arda Belen, Dk. 45 Berk Kervankıran, Dk. 73 Arif Bostancı, Dk. 83 Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor)

Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir Gaziantep, Kardemir Karabükspor'u 6-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:04 Kaynak: AA

Nihat Şahin, Özgür Ertem, Cihat Çelik, Gaziantep, Spor
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