Futbol: Spor Toto 1. Lig
4 saat önce
Stat: Gaziantep KalyonHakemler: Sinan Dereci, Özgür Ertem, Mehmet Emin TuğralGazişehir Gaziantep: Nihat Şahin, Ahmet Kesim (Dk. 46 Cihat Çelik), İgor, Rıdvan Şimşek, Kerim Avcı, Segbefia, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan (Dk. 60 Okan Derici), Del Valle, Chabbi (Dk.
Stat: Gaziantep
Kalyon
Hakemler: Sinan Dereci, Özgür Ertem
, Mehmet Emin Tuğral
Gazişehir Gaziantep: Nihat Şahin
, Ahmet Kesim
(Dk. 46 Cihat Çelik
), İgor, Rıdvan Şimşek
, Kerim Avcı
, Segbefia, Kubilay Aktaş
, Oğulcan Çağlayan
, Gökhan Alsan
(Dk. 60 Okan Derici), Del Valle
, Chabbi (Dk. 76 Poepon) Kardemir Karabükspor
: Furkan Kaçar (Dk. 29 Ferhat Yılmaz
), Arda Belen
, Fatih
Tultak, Abdullah Sezgin, Can Sıkılmaz, Hüseyin Topbaş, Emre Eser, Batuhan Kurt (Dk. 70 Arif Bostancı), Cihan Aydın
(Dk.71 Toykan Topuz), Berk Kervankıran, Melih Berat Arslan
Goller: Dk. 3, 57 ve 70 Chabbi, Dk. 17 ve 36 Del Valle, Dk. 89 Poepon (Gazişehir Gaziantep), Dk. 35 Berk Kervankıran (Kardemir Karabükspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Arda Belen, Dk. 45 Berk Kervankıran, Dk. 73 Arif Bostancı, Dk. 83 Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor)
Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir Gaziantep, Kardemir Karabükspor'u 6-1 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:04 Kaynak: AA
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