Futbol: Spor Toto 1. Lig
2 saat önce
Stat: Antakya AtatürkHakemler: Özgüç Türkalp, Habip Tiryaki, Gökhan BarcınHatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz (Dk. 76 Korkishko), Gökhan Karadeniz, Yılmaz Özeren (Dk. 82 Maiga), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman (Dk.
Stat: Antakya
Atatürk
Hakemler: Özgüç Türkalp
, Habip Tiryaki, Gökhan Barcın Hatayspor
: Akın Alkan
, Kubilay Sönmez
, Hamza Gür
, Selim Ilgaz
(Dk. 76 Korkishko), Gökhan Karadeniz
, Yılmaz Özeren (Dk. 82 Maiga), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman (Dk.75 Soner Örnek), Yusuf Abdioğlu
, Murat Paluli
, Caner Hüseyin Bağ Balıkesirspor
Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan
(Dk. 46 Furkan Çil), Muhammed Ali Doğan
, Abdulkadir Özgen
(Dk. 46 Mehmet Boztepe
), Sedat Şahintürk, Okan Alkan
, Oğuz Yılmaz
, Otoo, Glumac (Dk. 46 Cüneyt Köz
), Bülent Cevahir
, Cumali Bişi
Goller: Dk. 1 Gökhan Karadeniz, Dk. 11 Selim Ilgaz, Dk. 37 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor),
Sarı kartlar: Dk. 45 Cumali Bişi, Dk. 59 Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok), Dk. 74 Akın Alkan (Hatayspor)
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Hatayspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 3-0 yendi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:35 Kaynak: AA
Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u Şov Yaparak Yendi: 4-1
Basketbolda Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu Mağlup Etti
BB Erzurumspor, Evinde Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı
Fenerbahçe, Beşiktaşlı Caner'in Transferi İçin Görüşmede Bulunacak