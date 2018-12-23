Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu
Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kağan Bingül, Seyfettin Ünal
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı
, Anıl Karaer
, Lembi (Dk. 72 Sinan Kurt), Ayuk (Dk. 85 Beyhan Şimşek), Numan Çürüksu
, Burhan Eşer
, Hasan Kılıç
, Muhammed Bayır, Tugay Kacar, Mertan Caner Öztürk
(Dk. 65 Gueye) Adanaspor
: İrfan Can
Eğribayat, Veli Kızılkaya
, Hakan Barış, Feczesin (Dk. 76 Doğanay Kılıç
), Bilal Yener Arıca, Onur Akbay
, Vasile, Kone, Gökhan Sazdağı
, Andaç Güleryüz
, Eren Keleş
Goller: Dk. 67 Ayuk, Dk. 86 Gueye, Dk. 90 Sinan Kurt (Osmanlıspor), Dk. 90 Eren Keleş (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Onur Akbay, Dk. 45 Gökhan Sazdağı, Dk. 79 Andaç Güleryüz (Adanaspor), Dk. 51 Mertan Caner
Öztürk (Osmanlıspor)
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor, Adanaspor'u 3-1 yendi.
Osmanlıspor'un maçlarını yaptığı Osmanlı Stadı'nın zemininin uygun olmaması nedeniyle karşılaşma Bolu'da oynandı.