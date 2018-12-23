Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

2 saat önce

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Yasin Kol, Mehmet Kağan Bingül, Seyfettin ÜnalOsmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Anıl Karaer, Lembi (Dk. 72 Sinan Kurt), Ayuk (Dk. 85 Beyhan Şimşek), Numan Çürüksu, Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Tugay Kacar, Mertan Caner Öztürk (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kağan Bingül, Seyfettin Ünal

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Anıl Karaer, Lembi (Dk. 72 Sinan Kurt), Ayuk (Dk. 85 Beyhan Şimşek), Numan Çürüksu, Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Tugay Kacar, Mertan Caner Öztürk (Dk. 65 Gueye)

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Feczesin (Dk. 76 Doğanay Kılıç), Bilal Yener Arıca, Onur Akbay, Vasile, Kone, Gökhan Sazdağı, Andaç Güleryüz, Eren Keleş

Goller: Dk. 67 Ayuk, Dk. 86 Gueye, Dk. 90 Sinan Kurt (Osmanlıspor), Dk. 90 Eren Keleş (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Onur Akbay, Dk. 45 Gökhan Sazdağı, Dk. 79 Andaç Güleryüz (Adanaspor), Dk. 51 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor)

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor, Adanaspor'u 3-1 yendi.

Osmanlıspor'un maçlarını yaptığı Osmanlı Stadı'nın zemininin uygun olmaması nedeniyle karşılaşma Bolu'da oynandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:51 Kaynak: AA

Spor
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