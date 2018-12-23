Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

3 saat önce

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel (Dk. 58 Oliveira), Traore, Berk Yıldız, Pote, Mitrovic, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Orkan Çınar (Dk. 46 Erdal Öztürk), Kosecki (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral


Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel (Dk. 58 Oliveira), Traore, Berk Yıldız, Pote, Mitrovic, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Orkan Çınar (Dk. 46 Erdal Öztürk), Kosecki (Dk. 72 Emre Nefiz)


Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Sessegnon (Dk. 90 Arnason), Mert Nobre (Dk. 79 Matei), Santos, Deniz Yılmaz (Dk. 82 Bekir Yılmaz), Selçuk Şahin, Alper Uludağ


Goller: Dk. 1 ve 74 Berk Yıldız (Adana Demirspor), Dk. 41 ve 70 Nadir Çiftçi, Dk. 65 Mert Nobre (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Dk. 26 Mert Çetin (Gençlerbirliği), Dk. 32 Traore, Dk. 58 Mitrovic (Adana Demirspor)


Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:14 Kaynak: AA

Berk Yıldız, Adana Demirspor, Adana, Spor
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