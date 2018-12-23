Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Adana
5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Tugay Kaan
Numanoğlu, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral Adana Demirspor
: Kurtuluş Yurt, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel (Dk. 58 Oliveira), Traore, Berk Yıldız
, Pote, Mitrovic, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen
, Orkan Çınar
(Dk. 46 Erdal Öztürk
), Kosecki (Dk. 72 Emre Nefiz
) Gençlerbirliği
: Hakan Arıkan
, Ahmet Oğuz
, Yıldırım Mert Çetin
, Yasin Pehlivan
, Nadir Çiftçi, Sessegnon (Dk. 90 Arnason), Mert Nobre
(Dk. 79 Matei), Santos, Deniz Yılmaz
(Dk. 82 Bekir Yılmaz), Selçuk Şahin
, Alper Uludağ
Goller: Dk. 1 ve 74 Berk Yıldız (Adana Demirspor), Dk. 41 ve 70 Nadir Çiftçi, Dk. 65 Mert Nobre (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 26 Mert Çetin (Gençlerbirliği), Dk. 32 Traore, Dk. 58 Mitrovic (Adana Demirspor)
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.