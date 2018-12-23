Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

2 saat önce

Stat: Yeni EskişehirHakemler: Kutluhan Bilgiç, Uygar Bebek, Hüsnü Emre ÇelimliEskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Semih Güler, Furgan Polat (Dk. 75 Talha Erdoğan), Tolga Yakut, Alperen Kocabaş (Dk. 65 Bedirhan Altunbaş), Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Uygar Bebek, Hüsnü Emre Çelimli

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Semih Güler, Furgan Polat (Dk. 75 Talha Erdoğan), Tolga Yakut, Alperen Kocabaş (Dk. 65 Bedirhan Altunbaş), Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 83 Metehan Altunbaş), Mehmet Feyzi Yıldırım


Boluspor: Gökhan Değirmenci, Diarra, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 83 Mustafa Batuhan Altuntaş), İsmail Odabaşı (Dk. 65 Mustafa Durak), Akabueze, İshak Çakmak, Özgür Can Özcan (Dk. 46 Umut Gündoğan), Dimov, Guido Koçer, Hayrullah Bilazer, Ufuk Budak


Goller: Dk. 32 Mehmet Feyzi Yıldırım (Penaltıdan) (Eskişehirspor), Dk. 71 Umut Gündoğan (Boluspor)


Sarı kartlar: Dk. 6 Özgür Can Özcan, Dk. 54 Akabueze, Dk. 90+3 İshak Çakmak (Boluspor), Dk. 63 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor, sahasında Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.

Eskişehir'e sahne almak için gelen ABD'li rap sanatçısı Baby Brown, devre arasında Eskişehirspor'a destek olmak amacıyla 2 şarkısını seslendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:39 Kaynak: AA

Kılıçarslan, Uygar Bebek, Kutluhan Bilgiç, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, İlk Yarıyı Galibiyetle Kapattı! Galatasaray 4-2 Sivasspor Bursaspor, Son Dakikada Penaltı Kaçırdığı Maçta Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 Berabere Kaldı

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u Şov Yaparak Yendi: 4-1 Basketbolda Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu Mağlup Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 21:37:41. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]