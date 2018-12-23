Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Kutluhan Bilgiç
, Uygar Bebek
, Hüsnü Emre Çelimli Eskişehirspor
: Ekrem Kılıçarslan
, Mevlüt Çelik, Semih Güler
, Furgan Polat (Dk. 75 Talha Erdoğan), Tolga Yakut, Alperen Kocabaş
(Dk. 65 Bedirhan Altunbaş), Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm, Mehmet Özcan
, İbrahim Halil
Öner (Dk. 83 Metehan Altunbaş), Mehmet Feyzi Yıldırım Boluspor
: Gökhan Değirmenci, Diarra, Yusuf Emre Gültekin
(Dk. 83 Mustafa Batuhan Altuntaş
), İsmail Odabaşı (Dk. 65 Mustafa Durak
), Akabueze, İshak Çakmak
, Özgür Can Özcan
(Dk. 46 Umut Gündoğan
), Dimov, Guido Koçer, Hayrullah Bilazer, Ufuk Budak
Goller: Dk. 32 Mehmet Feyzi Yıldırım (Penaltıdan) (Eskişehirspor), Dk. 71 Umut Gündoğan (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Özgür Can Özcan, Dk. 54 Akabueze, Dk. 90+3 İshak Çakmak (Boluspor), Dk. 63 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor, sahasında Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.
Eskişehir'e sahne almak için gelen ABD
'li rap sanatçısı Baby Brown, devre arasında Eskişehirspor'a destek olmak amacıyla 2 şarkısını seslendirdi.