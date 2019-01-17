Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 18. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:



Yarın:



19.00 Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor: Alper Çetin



19 Ocak Cumartesi:



13.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor: Atilla Karaoğlan



16.00 Afjet Afyonspor-İstanbulspor: Bülent Birincioğlu



16.00 Osmanlıspor-Boluspor: Süleyman Abay



20 Ocak Pazar:



13.30 Hatayspor-Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç



13.30 Ümraniyespor-Altay: Zorbay Küçük



16.00 Eskişehirspor-Giresunspor: Onur Özütoprak



19.00 Altınordu-Balıkesirspor Baltok: Murat Erdoğan



21 Ocak Pazartesi:



19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor: Erkan Engin

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