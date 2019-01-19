Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Osmanlı
Hakemler: Süleyman Abay
, Gökhan Memişoğlu
, Erkan Akbulut
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı
, Numan Çürüksu
, Anıl Karaer
, Muhammed Bayır
, Lumanza, Hasan Kılıç
(Dk. 74 Ndiaye), Sinan Kurt (Dk. 86 Beykan Şimşek
), Ayuk, Burhan Eşer
, Mertan Caner Öztürk
(Dk. 65 Magaye) Boluspor
: Gökhan Değirmenci, Mutlu Güler, Dimov, Diarra, Ufuk Budak
, Burak Asan (Dk. 46 Sebaihi), Yusuf Emre Gültekin
, Akabueze, Umut Gündoğan
(Dk. 61 İsmail Haktan
Odabaşı), Mustafa Durak
(Dk. 76 Mustafa Batuhan Altıntaş
), Guido Koçer
Goller: Dk. 4 ve 33 Burhan Eşer, Dk. 81 Sinan Kurt (Osmanlıspor), Dk. 45+1 Mustafa Durak (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Ufuk Budak (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Guido Koçer, Dk. 80 Mutlu Güler (Boluspor), Dk. 21 Lumanza, Dk. 90+4 Beykan Şimşek (Osmanlıspor)
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Osmanlıspor, sahasında Boluspor'u 3-1 yendi.
Osmanlısporlu futbolcular, seremoniye "Geçmiş olsun Tugay" yazılı pankartla çıktı. Mor-sarılı futbolcu Tugay Kacar, devre arası kampında yapılan hazırlık maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı.
Başkent ekibi, teknik direktör Osman Özköylü
yönetiminde çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Üst üste 5. galibiyetini elde eden Osmanlıspor, puanını 32'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Boluspor ise 28 puanda kaldı.
Öte yandan, Osmanlı Stadı'nda 69 gün sonra yeniden bir maç oynandı. Türkiye Futbol Federasyonu
, zemin problemi nedeniyle Osmanlı Stadı'nda maç yapılmasına izin vermiyordu. Osmanlıspor, son 3 iç saha maçını Bolu'da oynamak zorunda kalmıştı.