Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: OsmanlıHakemler: Süleyman Abay, Gökhan Memişoğlu, Erkan AkbulutOsmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Lumanza, Hasan Kılıç (Dk. 74 Ndiaye), Sinan Kurt (Dk. 86 Beykan Şimşek), Ayuk, Burhan Eşer, Mertan Caner Öztürk (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Osmanlı

Hakemler: Süleyman Abay, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Lumanza, Hasan Kılıç (Dk. 74 Ndiaye), Sinan Kurt (Dk. 86 Beykan Şimşek), Ayuk, Burhan Eşer, Mertan Caner Öztürk (Dk. 65 Magaye)

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Mutlu Güler, Dimov, Diarra, Ufuk Budak, Burak Asan (Dk. 46 Sebaihi), Yusuf Emre Gültekin, Akabueze, Umut Gündoğan (Dk. 61 İsmail Haktan Odabaşı), Mustafa Durak (Dk. 76 Mustafa Batuhan Altıntaş), Guido Koçer

Goller: Dk. 4 ve 33 Burhan Eşer, Dk. 81 Sinan Kurt (Osmanlıspor), Dk. 45+1 Mustafa Durak (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Ufuk Budak (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Guido Koçer, Dk. 80 Mutlu Güler (Boluspor), Dk. 21 Lumanza, Dk. 90+4 Beykan Şimşek (Osmanlıspor)

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Osmanlıspor, sahasında Boluspor'u 3-1 yendi.

Osmanlısporlu futbolcular, seremoniye "Geçmiş olsun Tugay" yazılı pankartla çıktı. Mor-sarılı futbolcu Tugay Kacar, devre arası kampında yapılan hazırlık maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

Başkent ekibi, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Üst üste 5. galibiyetini elde eden Osmanlıspor, puanını 32'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Boluspor ise 28 puanda kaldı.

Öte yandan, Osmanlı Stadı'nda 69 gün sonra yeniden bir maç oynandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, zemin problemi nedeniyle Osmanlı Stadı'nda maç yapılmasına izin vermiyordu. Osmanlıspor, son 3 iç saha maçını Bolu'da oynamak zorunda kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:13 Kaynak: AA

Gökhan Memişoğlu, Süleyman Abay, Beykan Şimşek, Burhan Eşer, Spor
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