Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Kutluhan Bilgiç, Cemal Bingül, Hüsnü Emre ÇelimliHatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür (Dk. 89 Mirkan Aydın), Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 84 Soner Örnek), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Diallo, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Cemal Bingül, Hüsnü Emre Çelimli

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür (Dk. 89 Mirkan Aydın), Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 84 Soner Örnek), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Diallo, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 76 Korkishko)

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan (Dk. 79 Bekir Yılmaz), Nadir Çiftçi, Sessegnon (Dk. 75 Ahmet İlhan Özek), Mert Nobre, Luccas Claro, Deniz Yılmaz (Dk. 68 Jailton), Selçuk Şahin, Alper Uludağ

Goller: Dk. 17 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği), Dk. 30 Mesut Çaytemel, Dk. 71 Hamza Gür, Dk. 90+4 Mirkan Aydın (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Yasin Pehlivan, Dk. 28 Alper Uludağ, Dk. 45+1 Ahmet Oğuz ve Sessegnon (Gençlerbirliği), Dk. 56 Yusuf Abdioğlu, Dk. 90 Mirkan Aydın, Dk. 90+3 Korkishko (Hatayspor)

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Hatayspor, sahasında lider Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:44 Kaynak: AA

Antakya, Yusuf Abdioğlu, Hamza Gür, Mirkan Aydın, Spor
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