Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Ümraniye
Belediyesi
Hakemler: Zorbay Küçük, Ömer Tevfik Özkoç, Utku Tunavelioğlu
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl
, Appindangoye, Dialiba, Serkan Göksu
, Timur Temeltaş, Leandrinho (Dk. 54 Tarık Tekdal), Madinda (Dk. 61 Recep Aydın
), Emircan Altıntaş
, Atabey Çiçek
(Dk. 83 Bahadır Taşdelen
) Altay
: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk
, Özgür Özkaya
, Tavares, Ferhat Çulcuoğlu
, Kappel (Dk. 90 Atakan Çankaya
), Tatos (Dk. 85 İbrahim Akın), Oğuz Han
Aynaoğlu (Dk. 65 Putsila), Paixao
Goller: Dk. 61 ve 90+5 Paixao, Dk. 79 Kappel (Altay), Dk. 87 Dialiba, Dk. 90+2 Recep Aydın (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 48 Appindangoye (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Alaaddin Okumuş, Dk. 65 Merthan Açıl, Dk. 79 Atabey Çiçek, Dk. 89 Tarık Tekdal, Dk. 90+2 Timur Temeltaş (Ümraniyespor), Dk. 65 Paixao, Dk. 69 Putsila, Dk. 74 İbrahim Öztürk (Altay)
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Altay, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.