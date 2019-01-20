Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

26 dakika önce

Stat: Yeni EskişehirHakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Terzi, Murat AltanEskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (Dk. 89 Kaan Gül), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, Talha Erdoğan (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Terzi, Murat Altan

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (Dk. 89 Kaan Gül), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, Talha Erdoğan (Dk. 84 Tolga Yakut), Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Landel (Dk. 89 Muhammet Reis), Ferhat Görgülü, Dauda (Dk. 74 Yasin Ozan), Kağan Miray Bağış (Dk. 61 Tanase), Tevfik Altındağ, Volkan Okumak, Alperen Aydın, Fouginho, Berkan Yıldırım, Hüsamettin Tut

Sarı kartlar: Dk. 23 Ferhat Görgülü, Dk. 65 Tevfik Altındağ, Dk. 79 Tanase (Giresunspor), Dk. 34 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasındaki Eskişehirspor-Giresunspor karşılaşması 0-0 eşitlikle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:03 Kaynak: AA

Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Terzi, Spor
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