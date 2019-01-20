Futbol: Spor Toto 1. Lig
26 dakika önce
Stat: Yeni EskişehirHakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Terzi, Murat AltanEskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (Dk. 89 Kaan Gül), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, Talha Erdoğan (Dk.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Terzi
, Murat Altan Eskişehirspor
: Ekrem Kılıçarslan
, Bedirhan Altunbaş (Dk. 89 Kaan
Gül), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Furkan Balaban
, Mehmet Özcan
, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil
Öner, Talha Erdoğan (Dk. 84 Tolga Yakut), Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm Giresunspor
: Kayacan Erdoğan
, Landel (Dk. 89 Muhammet Reis
), Ferhat Görgülü
, Dauda (Dk. 74 Yasin Ozan
), Kağan Miray Bağış (Dk. 61 Tanase), Tevfik Altındağ
, Volkan Okumak
, Alperen Aydın
, Fouginho, Berkan Yıldırım
, Hüsamettin Tut
Sarı kartlar: Dk. 23 Ferhat Görgülü, Dk. 65 Tevfik Altındağ, Dk. 79 Tanase (Giresunspor), Dk. 34 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasındaki Eskişehirspor-Giresunspor karşılaşması 0-0 eşitlikle tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:03 Kaynak: AA
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