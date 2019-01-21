Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: GAPHakemler: Erkan Engin, Orkun Aktaş, Cemil TunçTetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Doğan, Idrissa Diarra, Onur Alsu, Murathan Özen (Dk. 79 Enes Kaplan), Lamine Diarra, Hebat Alan, İzzet Topatar (Dk. 54 Eren Çinkılınç), Salih Polatdemir, Kadir Taşoğlu, Ömer Faruk Aydemir, Erhan Çınar (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: GAP

Hakemler: Erkan Engin, Orkun Aktaş, Cemil Tunç

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Doğan, Idrissa Diarra, Onur Alsu, Murathan Özen (Dk. 79 Enes Kaplan), Lamine Diarra, Hebat Alan, İzzet Topatar (Dk. 54 Eren Çinkılınç), Salih Polatdemir, Kadir Taşoğlu, Ömer Faruk Aydemir, Erhan Çınar (Dk. 89 Yusuf Karataş)

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Ahmet Dereli, Onur Akbay, Bumba, Kone (Dk. 72 Anıl Taşdemir), Özkan Taşdemir, Abdulkadir Özdemir (Dk. 46 Doğanay Kılıç), Eren Keleş (Dk. 90 Andaç Güleryüz)

Gol: Dk. 46 Kone (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Salih Polatdemir, Dk. 79 Hebat Alan (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 28 Abdulkadir Özdemir, Dk. 48 Veli Kızılkaya, Dk. 60 Göksu Alhas (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig 18. hafta maçında Adanaspor, Tetiş Yapı Elazığspor'u 1-0 yendi.

Müsabaka, Tetiş Yapı Elazığspor'un sahasının kapalı olması nedeniyle Şanlıurfa'da oynandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:05 Kaynak: AA

Enes Kaplan, Elazığspor, Spor
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